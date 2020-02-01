شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. مقاتلات التحالف تستهدف بأربع غارات مواقع للمليشيا في الغيل والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، شباط 01، 2020، غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات على مواقع للمليشيا في مديرية الغيل بالمحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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