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بسبب كورونا.. آبل تغلق فروعها في الصين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 1 فبراير 2020

أغلقت شركة "أبل" الأمريكية العملاقة للصناعات الإلكترونية مقارها في الصين مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك.

 

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وأكدت الشركة اليوم السبت أن فروعها في الصين ستظل مغلقة حتى يوم التاسع من شباط/فبراير الجاري لأسباب وقائية ولحماية الصحة العامة.

 

وارتفع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 259 حالة وفاة، وقفز عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و791 مصابا، حسبما أفاد مسؤولون صينيون اليوم السبت.

 

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