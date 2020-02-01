مسؤول حكومي يتهم الإصلاح بتدمير عقيدة الجيش

السبت 1 فبراير 2020

اتهم مسؤول حكومي حزب الإصلاح اليمني، بتدمير العقيدة القتالية لأفرادهم المنتمين للجيش.



وقال مستشار وزير الإعلام، فهد الشرفي، إن حزب الإصلاح عمل وخلال ثلاث سنوات على نزع العداء لجماعة الحوثي لدى أفراده في الجيش وشحنه بدلاً عن ذلك بالعداء للإمارات والجنوب وطارق عفاش.

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وأكد الشرفي، أن هذا التدمير للعقيدة القتالية للمقاتل المحسوب على الإصلاح، ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، تسبب في انهيار جبهة نهم شرقي صنعاء.

كما اتهم الشرفي أفراد الإصلاح في الجيش بارتكاب فساد مالي وقال: "هناك خلل مالي وإداري، لكن ومعنوي ونفسي أيضاً"، وشدد على دراسة "أسباب نكسة" الجيش الوطني في جبهة نهم "بلا مكابرة".