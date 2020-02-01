95 مواطناً يصلون إلى عدن هرباً من فيروس كورونا

السبت 1 فبراير 2020

قالت مصادر محلية، أن 95 مواطناً وصلوا إلى مطار عدن الدولي صباح اليوم السبت، قادمين من الصين هرباً من فيروس كورونا الذي تفشى مؤخراً .



وذكرت المصادر، أن المواطنين وصلوا على متن رحلة السعيدة عبر ترانزيت بدولة الكويت، ودخلوا إلى عدن دون الخضوع لأي فحص طبي .

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وكشفت المصادر، أن المطار غير مزود بأي أجهزة لإخضاع المسافرين لعمليات فحص .. مشيرة إلى أن هناك جهود تبذل حالياً لتزويد المطار بأجهزة طبية متطورة .

وتفشى في الصين مؤخراً فيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة الاف الصينيين حتى الآن .