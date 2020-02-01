قرار بريطاني لحماية موظفيها في الصين من "كورونا الجديد"

السبت 1 فبراير 2020

قررت الحكومة البريطانية، السبت، سحب بعض موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.



وذكرت الحكومة البريطانية، في البيان، أنه "اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني، سيتم سحب بعض الموظفين وذويهم من السفارة والقنصليات البريطانية في الصين. الموظفون الأساسيون اللازم وجودهم لمواصلة الأعمال المهمة سيبقون".

وأضاف البيان "في حالة ما تدهور الوضع أكثر من ذلك فإن قدرة السفارة والقنصليات البريطانية على تقديم المساعدة للبريطانيين من داخل الصين ربما تكون محدودة".

في السياق نفسه، نقلت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في الصين عن وزارة الخارجية إنها تطلب من أفراد أسر موظفي السفارة في الصين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما مغادرة الصين على الفور اعتبارا من 31 يناير/ كانون الثاني.

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والجمعة، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد ارتفع بواقع 46 شخصا ليبلغ 259 في المجمل.

وسجلت الصين 2102 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.

وكانت لجنة الصحة بإقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، أعلنت تسجيل 45 حالة وفاة و1347 حالة إصابة جديدة.

ولا تزال شوارع الإقليم مغلقة كما توقفت وسائل النقل العام، لكن عددا صغيرا من الناس يواصلون خرق الإجراءات.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية، بسبب الفيروس.