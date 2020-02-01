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شكرا لقرائتكم خبر عن قطر ترسم خارطة الشمال بين الحوثيين والإصلاح والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
أكد قادة في ميليشيات الحوثي الموالية لإيران إن "دولة عربية"، طلبت منهم التوقف عند تخوم مأرب ومنعتهم من احتلالها، خشية من سقوط تنظيم الإخوان المسيطر على المحافظة اليمنية التي توجد بها مصفاة لتكرير النفط.
وذكر القيادي الحوثي محمد البخيتي في تصريح لقناة الجزيرة القطرية أن "دولة عربية طلبت منّا التوقف عن اجتياح مأرب التي كنّا على بعد كيلومتر واحد من احتلالها، وقد استجبنا لهذه الدولة التي تخشى على الإخوان من الهزيمة على اعتبار أنهم حلفاء لنا"، في إشارة إلى قطر الممول الرئيس للإخوان الذي يدين بالولاء لأجندة الدوحة العدائية لجيرانها.
وأمس بث الحوثيون مشاهد تبين أن فرضة نهم شرق صنعاء سقطت دون قتال، بعد أن سلم الإخوان أسلحة ضخمة للميليشيات المدعومة من إيران، وقالت مصادر عسكرية إن "الأسلحة التي حصل عليها الحوثيون تكفي للقتال سنة كاملة".
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