شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يستهدف مواقع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة الماضية عددًا من المواقع في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعاً شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة ، وموقعاً آخر قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.

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