البصرة: المباشرة بمنع دخول الصينيين عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر

أعلنت مديرية الجنسية والجوازات في البصرة، السبت، المباشرة بتنفيذ توجيه وزارة الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر. وقال مدير المديرية العميد أمجد حسن في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إنه تمت "المباشرة بتنفيذ توجيه وزارة الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر".

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