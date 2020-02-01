مصدر: رئيس الجمهورية يعتزم تكليف علاوي بعد توافق الصدر والعامري عليه

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح يعتزم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ذلك جاء "بعد توافق الصدر والعامري على تسمية علاوي رئيساً للحكومة".



يشار إلى أن مجلس النواب وافق، مطلع الشهر الماضي، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وما تزال مباحثات الكتل السياسية مستمرة من أجل اختيار رئيس جديد للوزراء.

وكان مصدر مطلع أفاد، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، بوجود توافق بين تحالفي سائرون والفتح على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء.