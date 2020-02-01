نائب يؤكد وجود خطط لدعم المنتج المحلي وصولا للاكتفاء الذاتي

أكد النائب عن تيار الحكمة فرات التميمي، السبت، وجود خطط ودراسات سيتم اعدادها وتقديمها كملاحظات وتوصيات في موازنة العام الحالي ليدعم المنتج المحلي ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد اكبر من المحاصيل.
واضاف التميمي، أن "الجهود المبذولة تمثل الخطوة الاولى، وصولا الى دعم الصناعات التحويلية بشقيها النباتي والحيواني، من خلال توفير الدولة الحماية والدعم بشكل اكبر للمنتج المحلي يقابلها التزام المزارع والمربي بالاعتناء بالجودة والاسعار التنافسية بعيدا عن الاحتكار دون الضغط على المستهلك".
وأكد على ضرورة، أن "يكون هناك توازن مابين دعم المنتج المحلي والمستهلك على حد سواء"، منوها الى أنه سيتم "العمل في مجلس النواب بالمرحلة المقبلة على اعداد دراسات وتقديم عدد من الملاحظات والمقترحات بغية تضمينها بموازنة العام المقبل بما يشجع على دعم القطاع الزراعي بشكل قابل للتنفيذ ويحقق افضل النتائج".
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