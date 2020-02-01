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نائب يؤكد وجود خطط لدعم المنتج المحلي وصولا للاكتفاء الذاتي

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أكد النائب عن تيار الحكمة فرات التميمي، السبت، وجود خطط ودراسات سيتم اعدادها وتقديمها كملاحظات وتوصيات في موازنة العام الحالي ليدعم المنتج المحلي ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد اكبر من المحاصيل.
وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "الفترة الماضية شهدت توجه نحو دعم المنتح المحلي وصولا الى الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتوجات الحيوانية والزراعية"، مبينا ان "هناك خطط مدروسة وعلى مراحل يتم العمل من خلالها لتفعيل عمل المصانع ودعم الفلاح ومنع استيراد بعض المحاصيل في مواسم معينة لدعم المنتج الوطني بالشكل الصحيح".

واضاف التميمي، أن "الجهود المبذولة تمثل الخطوة الاولى، وصولا الى دعم الصناعات التحويلية بشقيها النباتي والحيواني، من خلال توفير الدولة الحماية والدعم بشكل اكبر للمنتج المحلي يقابلها التزام المزارع والمربي بالاعتناء بالجودة والاسعار التنافسية بعيدا عن الاحتكار دون الضغط على المستهلك".

وأكد على ضرورة، أن "يكون هناك توازن مابين دعم المنتج المحلي والمستهلك على حد سواء"، منوها الى أنه سيتم "العمل في مجلس النواب بالمرحلة المقبلة على اعداد دراسات وتقديم عدد من الملاحظات والمقترحات بغية تضمينها بموازنة العام المقبل بما يشجع على دعم القطاع الزراعي بشكل قابل للتنفيذ ويحقق افضل النتائج".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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