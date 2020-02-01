البعيجي: تأخير صرف رواتب موظفي الدولة امر غير مقبول ويجب صرفها باسرع وقت

حمّل النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، السبت، حكومة تصريف الأعمال مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، مؤكدا على ضرورة صرفها باسرع وقت لتماس تلك الرواتب مع بحياة ومعيشة المواطنين.
وأضاف البعيجي أن "اغلب ابناء الشعب العراقي هم موظفون بالدولة وينتظرون نهاية الشهر لاستلام مرتباتهم وهاهو الشهر انتهى ولم يتم صرف رواتبهم تحت ذريعة عدم اقرار الموازنة وهذا الأمر غير صحيح"، مشيرا الى انه "لايوجد سبب لتأخير صرف رواتب الموظفين حتى وان لم يتم اقرار الموازنة على اعتبار ان الصرف يتم على قانون ١٢/١ للعام السابق لذلك يجب صرف الرواتب باسرع وقت".
وتابع، أن "بالتالي على حكومة تصريف الاعمال الايعاز الى وزارة المالية بدفع رواتب موظفي الدولة جميعا والذين اغلبهم لم يستلمو الى الان وعدم المماطلة بدفعها وتاخيرها لانها شريان حياة الموظفين ولايمكن السماح بتاخير صرفها لانه امر مرفوض نهائيا".
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