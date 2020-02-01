البعيجي: تأخير صرف رواتب موظفي الدولة امر غير مقبول ويجب صرفها باسرع وقت

وقال البعيجي في بيان تلقت السيومرية نيوز نسخة منه، إن "تأخر اقرار الموازنة العامة للبلد سيضر كثيرا باقتصادنا وسيوقف الاعمال بالمشاريع وسينعكس سلبا على الواقع العام في البلد ناهيك عن تعطل مصالح ابناء الشعب العراقي التي لها ارتباط مباشر باقرار الموازنة العامة للبلد لذلك نأمل باختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة لانهاء هذه الازمة التي يمر بها البلد".وأضاف البعيجي أن "اغلب ابناء الشعب العراقي هم موظفون بالدولة وينتظرون نهاية الشهر لاستلام مرتباتهم وهاهو الشهر انتهى ولم يتم صرف رواتبهم تحت ذريعة عدم اقرار الموازنة وهذا الأمر غير صحيح"، مشيرا الى انه "لايوجد سبب لتأخير صرف رواتب الموظفين حتى وان لم يتم اقرار الموازنة على اعتبار ان الصرف يتم على قانون ١٢/١ للعام السابق لذلك يجب صرف الرواتب باسرع وقت".

وتابع، أن "بالتالي على حكومة تصريف الاعمال الايعاز الى وزارة المالية بدفع رواتب موظفي الدولة جميعا والذين اغلبهم لم يستلمو الى الان وعدم المماطلة بدفعها وتاخيرها لانها شريان حياة الموظفين ولايمكن السماح بتاخير صرفها لانه امر مرفوض نهائيا".