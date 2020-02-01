رسمياً.. استقالة رئيس نادي نفط الجنوب مرفوضة

وكان ولي قد قدم استقالته بسبب "عدم وجود الدعم لكافي" للنادي للمشاركة في دوري الكرة الممتاز.

وذكر النادي في بيان مقتضب، ان "مدير عام شركة نفط البصرة يرفض استقالة رئيس الهيئة الادارية ويعد بتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم للنادي".



تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الأندية قررت الانسحاب من دوري الكرة الممتاز بسبب الأزمة المالية.