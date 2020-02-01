المرور تمدد ساعات الدوام في أقسام التسجيل والمشروع الوطني ببغداد

وجه مدير المرور اللواء زهير الخفاجي، السبت، باستمرار الدوام الرسمي لجميع أقسام التسجيل والمشروع الوطني ببغداد حتى السادسة مساء. وقالت مديرية المرور العامة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بالنظر للزخم الحاصل في مواقع التسجيل في بغداد امر مدير المرور العام باستمرار الدوام الرسمي اليومي لكافة أقسام التسجيل والمشروع الوطني لغاية الساعة السادسة مساء في بغداد فقط".

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