مصرع سائق جراء انقلاب عجلته قرب ساحة الطابقين في بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بمصرع سائق بعد انقلاب عجلته قرب ساحة الطابقين بمنطقة الجادرية في بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عجلة مدنية انقلبت بالقرب من ساحة الطابقين في الجادرية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث أسفر عن مصرع السائق وتحطم العجلة بالكامل".

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