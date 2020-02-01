إتمام بريكست وعقوبات حزب الله.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

وتطالعون في إعلام السياسة: خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من العضوية، والكرملين ”يكذب“ أردوغان بعد تلويحه بعمل عسكري في إدلب، وتحالف مناهض لـ“حزب الله“: مهمتنا حظر نشاط المليشيا



الإرهابية بأوروبا، واجتماع عربي طارئ في القاهرة لبحث خطة ترامب للسلام، واشنطن تطالب بـ“حملة دولية“ لمواجهة التصعيد النووي الإيراني، وخامنئي يتوسل للإيرانيين بصور سليماني المركبة لوقف الاحتجاجات، والأزمة الليبية.. ألمانيا تلمح للتصعيد ضد تركيا في مجلس الأمن، والنطق بالحكم في محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ الأربعاء، وتقرير أممي: إيران سلمت الحوثي أسلحة بتقنيات حديثة، وبعد ألمانيا.. صفعة جديدة لحزب الله في النمسا، وماكرون محذرا من بريكست: صدمة وإنذار تاريخي لأوروبا، وقرقاش عن الأزمة الفلسطينية: ندعو لاستراتيجية جديدة وموقف بناء، وبريطانيا تتحرك في مجلس الأمن ضد ”مرتزقة أردوغان“ بليبيا.

وتقرأون في الاقتصاد: إيران في الإعلام.. فساد وقرصنة وخسائر تطوق مفاصل الاقتصاد المحلي، وقطر في الإعلام.. البنوك والبورصة المحلية في مهب الخسائر، وتركيا في الإعلام.. أزمات متصاعدة للبطالة والاقتصاد والفساد، والذهب يتراجع بعد بيان ”الصحة العالمية“ بشأن كورونا، والتايمز: العملات الرقمية وسيلة الحكومات لمراوغة العقوبات، وتوقعات ببقاء برميل النفط عند 63 دولارا في 2020، وفيروس كورونا يصيب وول ستريت بهبوط حاد.

Advertisements

وفي الرياضة: "صنع الفارق في مسيرتي".. كوستا يكشف كواليس أول اتصال بجوارديولا.



وتجدون في المنوعات: مكافأة إندونيسية لمن يخلص تمساحا ضخما من إطار عالق.



وفي الفن: دريد لحام.. مهندس الكوميديا الذي أبكته جروح السياسة.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا