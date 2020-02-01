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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب كورونا.. آبل تغلق فروعها في الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
متابعات_السعودية نيوز
أغلقت شركة "أبل" الأمريكية العملاقة للصناعات الإلكترونية مقارها في الصين مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك.
وأكدت الشركة اليوم السبت أن فروعها في الصين ستظل مغلقة حتى يوم التاسع من شباط/فبراير الجاري لأسباب وقائية ولحماية الصحة العامة.
وارتفع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 259 حالة وفاة، وقفز عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و791 مصابا، حسبما أفاد مسؤولون صينيون اليوم السبت.
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