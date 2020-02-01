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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 95 مواطناً يصلون إلى عدن هرباً من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر محلية، أن 95 مواطناً وصلوا إلى مطار عدن الدولي صباح اليوم السبت، قادمين من الصين هرباً من فيروس كورونا الذي تفشى مؤخراً .
وذكرت المصادر، أن المواطنين وصلوا على متن رحلة السعيدة عبر ترانزيت بدولة الكويت، ودخلوا إلى عدن دون الخضوع لأي فحص طبي .
وكشفت المصادر، أن المطار غير مزود بأي أجهزة لإخضاع المسافرين لعمليات فحص .. مشيرة إلى أن هناك جهود تبذل حالياً لتزويد المطار بأجهزة طبية متطورة .
وتفشى في الصين مؤخراً فيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة الاف الصينيين حتى الآن .
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