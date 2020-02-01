شكرا لقرائتكم هذا ما ستقوم به بريطانيا مع أول أيام الانفصال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت المملكة المتحدة، اليوم السبت، أول أيامها خارج الاتحاد الأوروبي، ودخلت المرحلة الانتقالية الممتدة على مدى 11 شهراً، تنتهي بنهاية العام الحالي، والتي تهدف إلى منع حدوث هزات اقتصادية جراء عملية الخروج.

وعاش البريطانيون ليلة تاريخية، ليلة أمس، فيما خرج الملايين من أنصار الانفصال عن بروكسل إلى الشوارع، احتفالاً بالحدث التاريخي الذي فتح صفحة جديدة في تاريخ بريطانيا.

من جهته اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بداية لفجر عهد جديدة.

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وأبلغ جونسون مجلس وزرائه أن العمل سيبدأ على الفور عقب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي للتفاوض على اتفاقيات جديدة للتجارة.

وقال مكتب جونسون في بيان إن "رئيس الوزراء بدأ بالقول إننا اليوم نبدأ فصلاً جديداً في مسيرة المملكة المتحدة بطي صفحة الانقسام الذي شهدته الأعوام الثلاثة والنصف الماضية، والسير قدماً بكل قوة لتحقيق تكاتف الأمة وتعزيز الفرص للجميع".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء البريطاني ناقش جدول أعمال الحكومة لمستقبل التجارة، الذي يتضمن السعي إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي على غرار الاتفاقية القائمة مع كندا".

وأكد البيان الذي صدر، الجمعة، أنه "من الغد ستكون المملكة المتحدة أيضاً جاهزة لبدء مفاوضات تجارية مع دول حول العالم، بهدف أن تكون 80% من تجارتنا مشمولة باتفاقيات للتجارة الحرة في غضون ثلاث سنوات".