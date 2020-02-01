شكرا لقرائتكم مصر..الحكم بإعدام عشماوي في قضية "أنصار بيت المقدس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قضت محكمة مصرية، السبت، بإعدام الإرهابي هشام عشماوي وآخرين في قضية "أنصار بيت المقدس". واستمرت محاكمة 208 متهميين لمدة 4 سنوات بداية من عام 2015. التفاصيل تتبع..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر..الحكم بإعدام عشماوي في قضية "أنصار بيت المقدس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.