الخارجية الفرنسية: تركيا تنتهك اتفاقيات مؤتمر برلين بشأن ليبيا

لفتت الناطقة باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية​، آنييس فون دير مول الى أن "​تركيا​ تنتهك ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في اتفاق برلين حول ​الأزمة​ الليبية".

وأشارت فون دير مول في حديث صحافي الى إن "العسكريين الفرنسيين وثّقوا مواصلة تركيا انتهاك ما اتُفق عليه خلال "​مؤتمر برلين​" حول ​ليبيا​، من خلال "إرسالها رجالاً ومعدات لصالح جهات معينة في ليبيا"، في إشارة من الناطقة الفرنسية إلى ​حكومة​ الوفاق برئاسة ​فايز السراج​"، لافتة الى أنه"منذ فترة هناك أعمال واضحة تقوم بها تركيا ولم تحترم من خلالها التزاماتها بوقف إرسال الرجال و​السلاح​ إلى ليبيا. هناك إمدادات تركية مستمرة نحو هذا البلد، وقد وثّق جنودنا قبل أيام مواصلة الأتراك تسليم معدات إلى جهات في ليبيا".

وأوضحت أن "هذا مخالف أولاً للالتزامات التي قُطعت خلال قمة برلين، وثانيا إنه مخالف لحظر الأسلحة المفروض من ​الأمم المتحدة​ نحو ليبيا".