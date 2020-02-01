طائرة تابعة للقوات المسلحة التركية وصلت إلى الصين لإجلاء الرعايا الأتراك

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ "طائرة شحن عملاقة تابعة للقوات المسلحة التركية وصلت إلى مدينة ووهان التابعة لمقاطعة هوبي الصينيّة، لإجلاء الرعايا الأتراك، مع زيادة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في المدينة".
ومن المنتظر أن تشرف الكوادر الطبيّة التركيّة الّتي رافقت الطائرة، على فحص ومراقبة الحالة الصحيّة للمواطنين الأتراك في طريق العودة إلى البلاد.
يُذكر أنّ "منظمة الصحة العالمية" كانت قد أعلنت يوم الخميس حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشّي الفيروس، الذّي انتشر لاحقًا في بلدان عدّة، ما تسبّب في حالة رعب سادت العالم.
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