مساعد روحاني: نسعى لإجراء الانتخابات البرلمانية بمشاركة جميع التيارات السياسية

أكّد مساعد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ للشؤون البرلمانية، حسين علي أميري، أنّ "الحكومة تسعى من أجل إجراء انتخابات برلمانية حماسيّة ورائعة، يكون لجميع التوجهات والتيارات السياسيّة مرشّحون ومشاركة قصوى فيها".

وركّز في تصريح صحافي في مدينة ​كرمان​ جنوب شرقي إيران، على أنّ "أحد الأحداث المهمّة في تاريخ ​الثورة الإسلامية​ هو الانتخابات الّتي ستجري قريبًا في أنحاء البلاد، والّتي نأمل بأن يضيف فيها الشعب الايراني ورقة ذهبيّة أُخرى إلى تاريخ الثورة الإسلامية الزاخر بالمفاخر".

يُذكر أنّ انتخابات مجلس الشورى الإسلامي والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة، ستجري بالتزامن يوم 21 شباط الحالي.