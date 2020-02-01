سلطات أستراليا تعلن حالة الطوارئ في إقليم كانبيرا بسبب حرائق الغابات

أعلنت السلطات الأسترالية حالة الطوارئ في إقليم كانبيرا مع اشتعال حرائق الغابات الضخمة جنوب كانبيرا.
ولفت مسؤولون بأنه التهديد الأسوأ على الإطلاق لاندلاع النيران في المنطقة منذ ما يقرب من عقدين، حيث يشمل الحريق الرئيسي الآن جنوب الإقليم أكثر من 18.5 ألف هكتار.
وتم حث السكان في ضواحي كانبيرا على "البقاء متيقظين" لعمليات إجلاء محتملة.
بدوره شدد رئيس الوزراء أندرو بار للصحفيين على أن "منطقة ضواحي العاصمة تواجه الآن أسوأ تهديد للنيران منذ عام 2003"، معتبرا انه "لا يوجد الآن أولوية للحكومة سوى تهديد الحرائق".
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