فادي جريصاتي: هناك اجماع لبناني على رفض التوطين

لفت النائب السابق ​فادي جريصاتي​ في حديث اذاعي الى أنه "في موضوع ​صفقة القرن​ مواقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ومواقف وزير الخارجية السابق ​جبران باسيل​ تشرف أي عربي"، مشيرا الى أن "هناك اجماع ​لبنان​ي على رفض ​التوطين​"، مضيفا: "لدينا مشكل حدودي مع ​اسرائيل​ وفي صفقة القرن غير موجودة ​مزارع شبعا​ وتم ضمها الى اسرائيل"، مؤكدا أن "التوطين يغيّر الديموغرافيا ولا أظن أن أحداً يقبل بهم".

وشدد على ان "التركيبة الحالية وخلفيتها الطائفية يجب أن تتغير"، لافتا الى أنه "لدينا حلم وهو بناء دولة في لبنان ولكن لسنا وحدنا في البلاد"، مؤكدا أن "التحركات التي تحصل في الشارع تعتبر ضرورة ونحن بحاجة لها وهم الشريك الاول للتيار الوطني الحر وهذا هو خطبنا منذ 2005 الى اليوم لا بل من 1990 الى اليوم ولكن يومها كان هناك الوجود السوري".