زاسبيكين: سياسة أميركا غير بناءة وما سيحدث مستقبلا غير مضمون

لفت ​السفير الروسي​ ​الكسندر زاسبيكين​ في حديث اذاعي الى ان " ​سياسة​ ​اميركا​ هي سياسة غير بناءة".

وتطرق الى موضوع ​صفقة القرن​، مشيرا الى أننا "نتمسك بقرارات ​مجلس الامن​ التي صدرت"، معربا عن اعتقاده اننا "لن نغير هذه القرارات نتيجة صفقة القرن والقررات تنص على ضرورة اعادة الأراضي الفلسطينية"، مؤكدا أنه "لا يمكن بناء ​السلام​ في ​الشرق الاوسط​ بدون الاسس"، مضيفا: "هذه مسألة جديدة ولن تؤدي الى السلام ولا الى التسوية".

وشدد على انه "يجب احترام حقوق الفلسطيين اما توزيع النفوذ الان غير وارد"، لافتا الى ان "الموقف من صفقة القرن يجب ان يكون سياسيا"، مؤكدا اننا " نتحدث عن علاقة ​روسيا​ مع اميركا".

وأكد أن "​الولايات المتحدة​ تدخل الى محور ​المقاومة​ وعلى ​حزب الله​ من خلال العقوبات وهذا مضر ل​لبنان​ وللسلطة الحالية"، مشددا على أننا "نمر بأزمة ويجب توحيد جهود الاطراف الخارجية التي تريد تحييد لبنان، فهناك ​مؤتمر سيدر​، وغيرها ولا ارى تباينات بين روسيا و​فرنسا​ وغيرها باستثناء اميركا التي ترى ضرورة اتخاذ اجراءات ضد حزب الله"، لافتا الى أن "ما سيحدث في المرحلة القادمة غير مضمون ويجب علينا ان نؤيد لبنان كدولة وهكذا نساعده".