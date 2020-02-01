جنبلاط: عسى ان يحدد البيان الوزاري بوضوح كيفية إصلاح قطاع الكهرباء

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "عسى ان يشمل ​البيان الوزاري​ المطالب المعيشية للمواطن والتي تزداد يوما بعد يوم، وان يحدد بوضوح كيفية إصلاح ​قطاع الكهرباء​ كونه يسود الانطباع بان ​السفن​ التركية أصبحت ملكا ل​كهرباء لبنان​ ومن يستأثر بها منذ أعوام كأي مولد غير شرعي، الأمر الذي يفسر الكلفة الباهظة للتشغيل والربح الفاحش". إضغط للمزيد

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