حواط: معالجة الأزمة المالية والنقدية لا تبدأ أبداً بالإقتطاع من أموال المودعين

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "معالجة ​الأزمة​ المالية والنقدية لا تبدأ أبداً بالإقتطاع من أموال المودعين، إنما بخطة إقتصادية واضحة، وبوقف الهدر ومعالجة ​أزمة الكهرباء​ و​الاتصالات​ مروراً بالمرفأ ووصولا الى التهرب الجمركي والضريبي. هيك بيبدأ الاصلاح الحقيقي".

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