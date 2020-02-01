بريطانيا تخرج رسميا من الاتحاد الأوروبي

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المحافظون بقيادة جونسون تمكنوا من الخروج باتفاق مع الاتحاد خرجت بريطانيا ليل الجمعة من الاتّحاد الأوروبي، منهيةً بذلك 47 عامًا من الزواج الصاخب بين لندن وبروكسل ومفتتحةً، بعد ثلاث سنوات ونصف من المفاوضات الشاقّة، صفحةً جديدة من تاريخها.
شاهد من Euronews : احتفالات ودموع في بريطانيا في ليلة وداع أوروبا
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العراقيون بين انسداد الأفق في المشهد السياسي وغليان الشارع فأين المفرّ؟
بعد مهلة الرئيس صالح، هل تجتمع القوى السياسية على مرشح توافقي لرئاسة الحكومة؟ على وقع الاحتجاجات المطلبية تجري الأحزاب العراقية محادثات ما يوصف باللحظة الأخيرة الخميس لتسمية رئيس وزراء جديد، بعدما حدد الرئيس العراقي برهم صالح مهلة تنتهي في الأول من شباط/فبراير لتقدم الكتل السياسية مرشحها البديل عن عادل عبد المهدي. وقال مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية لوكالة فرانس برس إن "الرئيس يستضيف قيادات الكتل السياسية المختلفة في محاولة للتوصل الى مرشح توافق". وحذر صالح الأربعاء الكتل السياسية من أنه سيسمّي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها في غضون ثلاثة أيام. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قدم استقالته في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته والتي شهدت عنفاً دامياً، لكنه بقي يمارس أعماله موقتاً لفشل الأحزاب السياسية في الاتفاق على بديل. وينص الدستور العراقي في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء، في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية. ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد. لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة الـ15 يوماً منذ استقالة عبد المهدي. وسيحتاج أي مرشح إلى مصادقة من الكتل السياسية المنقسمة، ومن المرجعية الدينية الشيعية الأعلى، ومن إيران وعدوتها الولايات المتحدة، إضافة إلى موافقة الشارع المنتفض منذ نحو أربعة أشهر. وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلن صالح استعداده لتقديم استقالته، بعد رفضه تقديم مرشح التحالف الموالي لإيران، محافظ البصرة أسعد العيداني، لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، معتبراً أنه شخصية "جدلية". وقال مسؤول حكومي كبير لفرانس برس إن أحد أسباب استمرار الجمود هو غياب الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين اغتالتهما واشنطن بغارة طائرة مسيّرة في بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير. وكان هذان الشخصان مؤثرين جداً في التوسط بالاتفاقات السياسية بين الأحزاب. مع اقتراب المهلة تنتهاء المهلة، ضاعفت الأمم المتحدة أيضاً ضغطها على المسؤولين العراقيين. وقالت الممثلة الأممية في العراقي جينين هينس بلاسخارت في بيان الخميس إنه "حان الوقت لاستعادة الثقة من خلال وضع التحزّب جانباً والعمل بما يُحقّق مصلحة البلد وشعبه". وأضافت أن "هناك حاجة ماسة إلى الحلول. فلا يسع العراق تحمل الاضطهاد العنيف المستمر ولا الشلل السياسي والاقتصادي". استمرار المظاهرات في هذه الأثناء، يواصل الشارع العراقي احتجاجاته السلمية المناهضة للحكومة في العاصمة العراقية بغداد حيث استخدمت قوات الأمن بنادق الخرطوش للمرة الأولى خلال موجة الاحتجاجات المستمرة منذ أربعة أشهر، وأدى استخدام قوات الأمن العراقية القوة المفرطة إلى مقتل أكثر من خمسمائة متظاهر بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 1 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
Euronews (Ar)
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شاهد: كيف اتّسعت دائرة انتشار فيروس كورونا منذ ظهوره في الصين أوّل مرّة
قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم إخطارها بظهور عدة حالات الإصابات بفيروس كورونا القاتل، في نهاية شهر كانون الاول/ديسمبر 2019، وإن جميع الحالات مركزة في ووهان عاصمة محافظة هوباي الصينية، وأضافت المنظمة الأممية بأن تلك الحالات ارتبط ظهورها بحالات أخرى للفيروس لم يتم تسجيلها. وأدى انتشار الفيروس حتى الآن إلى وفاة 170 شخصا في الصين، فيما أصيب أكثر من سبعة آلاف وسبعمائة شخص بالعدوى، أما عدد الأشخاص الخاضغين للمراقبة الطبية في الصين فقد قارب عددهم 60 ألف شخص. وإزاء احتمال تفاقم الوضع الصحي نحو الأسوأ، شددت عدد كبير من الدول من اجراءات السلامة، ومن الاحتياطات الصحية خاصة بالنسبة للمسافرين. في الأثناء كانت لجنة خبراء تستعد للاجتماع مجددا، حتى تقرر إذا كانت ستزيد من مستوى الانذار بشأن انتشار الفيروس على مستوى عالمي، بعد أن قفز مستوى الوفيات إلى نحو 29% خلال 24 ساعة.
Euronews (Ar)
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"بريكست".. إقبال بريطاني على جواز السفر الإيرلندي
بلونها العنّابي تُعرف جوازات السفر التي تصدرها بلدان الاتحاد الأوروبي، غير الجواز الإيرلندي، الذي يتشارك اللون مع صنوه الأوروبي، يتميّز عنه بغيثارة ذهبية صغيرة تزيّن غلافه. وثمّة إقبال غير مسبوق للحصول على جواز السفر الإيرلندي، رصدته السلطات في دبلن خلال السنوات التي أعقبت الاستفتاء الذي نظمته المملكة المتحدة بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي صيف العام 2016، فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرلندية أنه جرى تسليم أكثر من 900 ألف جواز سفر خلال السنوات الأربع الماضية. جيسيكا هاردي، سيدةٌ وُلدت في جنوب أفريقيا، وهي متزوجة من رجل بريطاني وتعيش وإياه في دبلن، وبالنسبة لها، فإن الحصول على جواز سفر أيرلندي، أمرٌ يكاد يكون منطقياً بل وضرورياً في ظل الإجراءات الجديدة التي سترى النور عقب إتمام الطلاق البريطاني ـ الأوروبي. جيسيكا التي تحمل جواز السفر الإيرلندي تؤكد لـ"يورونيوز" على أهمية الجواز الذي بحوزتها، وتقول: إن جواز السفر الإيرلندي، يتيح السفر غير المقيّد إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث يمكنك الإقامة والعمل بحرية، مشيرة إلى أنها كصاحبة شركة خاصة، تعمل في مجال الطاقة، يسلتزم عملها السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث تلتقي عملاء الشركة الذين بدورهم يستطيعون القدوم إلى إيرلندا بدون أية قيود. وتوضح وزارة الخارجية في دبلن أن من بين 900 ألف طلب للحصول على جوازات سفر إيرلندية، كان ثمّة 835 ألف طلب تقدّم به أشخاص من المملكة المتحدة، ويبدو أن الحركة الأوروبية في دبلن على قناعة بأنه ما دامت هناك حالة من عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، فسوف تستمر طلبات الحصول على جوازات سفر إيرلندية في الارتفاع. تقول نويل أوكنيل من الحركة الأوروبية في إيرلندا: منذ العام 2018 ، كانت ثمّة زيادة بنسبة 18 في المائة في طلبات الحصول على جوازات السفر الأيرلندية ، لذا فمن المنطقي أن نفترض أن هذا المسار (التصاعدي) سيستمر في العام 2020، والأمر الذي لن يتغيّر، هو مكان أيرلندا كونها تقع في قلب الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن حاملي جوازات السفر الأيرلندية يتمتعون بالحقوق والواجبات ذاتها التي يتمتع بها حاملو جوازات السفر الأوروبية. وزيرة الشؤون الأوروبية الأيرلندية، هيلين ماكنتي تي دي، من جانبها، تقول موضحة: "كونك تحمل الجنسية الأيرلندية فهذا يعني أنك ما زلت مواطناً في الاتحاد الأوروبي. علينا أن نتذكر أن عدداً كبيراً من المواطنين في المملكة المتحدة لم يصوتوا لصالح مغادرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومن الواضح أنهم سيفقدون مع بريكست الكثير من الحقوق والامتيازات التي يحصلون عليها كون أنّهم مواطنون في الاتحاد الأوروبي".
Euronews (Ar)
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فيديو: احتفالات ودموع في بريطانيا في ليلة وداع أوروبا
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وبعدما أرجئ ثلاث مرّات، دخل بريكست حيّز التنفيذ في الساعة 23,00 بتوقيتي لندن وغرينيتش والساعة صفر من فجر السبت بتوقيت بروكسل.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب وجّهه إلى الأمّة قبل ساعة من خروج بلاده رسميًا من الاتّحاد الأوروبي، أنّ بريكست "ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرتنا الوطنيّة الكبرى".
وقال "الأهمّ هذه الليلة هو أن نقول إنّها ليست النهاية بل البداية، إنّها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.