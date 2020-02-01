إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة أمام سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل أمام سوق العبور في اتجاة القاهرة، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إسعافـ ونقل المصابين إلى مستشفى السلام.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل وإصابة 8 أشخاص أمام سوق العبور في اتجاه القاهرة.
جرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى السلام، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة نقل بسبب السرعة الزائد.
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