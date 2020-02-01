محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم، اليوم السبت، عقب امتداد النيران لملابسها أثناء إعدادها الطعام، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.
تلقى العميد محمد سامي، مأمور مركز شرطة أخميم، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "دعاء. ع" 27 عامًا ربة منزل، وتقيم بناحية العيساوية شرق دائرة المركز، مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات "الثانية والثالثة" بنسبة 45 %.
وقرر زوجها "صابر. أ" 54 عامًا "عامل"، أنه حال إعداد زوجته الطعام على موقد غاز امتدت النيران لملابسها، ما أدى لإصابتها، ونفى الشبهة الجنائية.
كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمسكت النيران بملابسها.. إصابة ربة منزل بحروق في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.