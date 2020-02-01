أمسكت النيران بملابسها.. إصابة ربة منزل بحروق في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم، اليوم السبت، عقب امتداد النيران لملابسها أثناء إعدادها الطعام، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

تلقى العميد محمد سامي، مأمور مركز شرطة أخميم، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "دعاء. ع" 27 عامًا ربة منزل، وتقيم بناحية العيساوية شرق دائرة المركز، مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات "الثانية والثالثة" بنسبة 45 %.

وقرر زوجها "صابر. أ" 54 عامًا "عامل"، أنه حال إعداد زوجته الطعام على موقد غاز امتدت النيران لملابسها، ما أدى لإصابتها، ونفى الشبهة الجنائية.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.