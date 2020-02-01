مصر وكوريا الجنوبية تتفقان على إبرام اتفاقية في مجال التأمينات الاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها عقدت على مدار يومين جلسات مباحثات بين ممثلي قطاع التأمينات بجمهورية كوريا الجنوبية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمصر من أجل إبرام اتفاقية ثنائية في مجال التأمينات الاجتماعية.

وأضاف الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أن المباحثات ضمت استعراض التشريعات الوطنية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية في كلا البلدين وتم مناقشة موضوعات رئيسية كان أبرزها آليات تحديد نسب الاشتراكات التأمينية ومعدلات التغطية التأمينية في القطاعات المختلفة وأهم مزايا وشروط الاستحقاق التي تنظمها القوانين.

وقال نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في البيان إنها على مدار اليومين سادت حالة من الود والرغبة في التعاون من الجانب الكوري وذلك تأكيدا على عمق العلاقات المصرية الكورية.

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وأضافت القباج أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لديها توجه لعقد اتفاقيات مع عدد من الدول التي يتواجد بها عمالة مصرية أو أصحاب أعمال مصريين، أو التي لديها عمالة أو أصحاب أعمال في مصر من أجل تبادل الامتيازات التأمينية بين الجانبين وحول الاتفاقية المزمع توقيعها.

وقالت القباج إن الاتفاقية تتكون من 25 مادة وقد تم التوافق على أكثر من نصف بنودها خلال اليومين الماضيين وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق المساواة في المعاملة التأمينية بين مواطني الدولتين وتفعيل التشريعات التي تضمن منع الازدواج التأميني وتساعد على الحفاظ على الحقوق التأمينية المكتسبة في كلا البلدين.

وبحسب البيان فإنه تم التوافق على كافة مواد الاتفاقيه وجاري اتخاذ الإجراءات المقرره في هذا الشأن لتوقيعها من السلطات المختصه في كلا البلدين.