ألمانيا تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 7

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (أ ش أ):
أكدت ألمانيا ظهور حالتي إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 7 مصابين.
وذكرت قناة (دويتش فيليه) الألمانية اليوم السبت أن وزارة الخارجية الألمانية نصحت رعاياها بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين بسبب تفشي فيروس (كورونا) المميت الذي حصد أرواح أكثر من مائتي شخص حتى الآن في الصين.
يشار إلى أن السلطات الصينية قد أعلنت وفاة 259 شخصا بسبب الفيروس الجديد، فضلا عن تسجيل 11791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
ويمكن أن يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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