أكدت ألمانيا ظهور حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 7 مصابين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت قناة دويتش فيليه الألمانية اليوم السبت أن وزارة الخارجية الألمانية نصحت رعاياهابتجنب السفر غير الضروري إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا المميت الذي حصد أرواح أكثر من مائتي شخص حتى الآن في الصين.
أعلنت وفاة 259 شخصا بسبب الفيروس الجديد، فضلا عن تسجيل 11791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
يشار إلى أن السلطات الصينية قد
ويمكن أن يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى ألمانيا لـ 7 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.