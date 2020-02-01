إصابة 7 أشخاص في تحطم مروحية تابعة للشرطة في فوكوشيما اليابانية

تحطمت مروحية تابعة لشرطة مقاطعة فوكوشيما اليابانية اليوم السبت لدى هبوطها اضطراريا في مدينة كورياما بالمحافظة، ما أدى إلى إصابة جميع من كانوا على متنها وعددهم سبعة أشخاص وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية كان على

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متن الطائرة خمسة من ضباط الشرطة واثنين من العاملين الطبيين الذين كانوا ينقلون قلبًا تم استئصاله من رجل متوف دماغيا من أجل إجراء عملية زرع.



وكان من المقرر إجراء عملية الزرع في

مستشفى جامعة طوكيو اليوم ولكن تم إلغاؤها نتيجة للحادث.



وقالت الشرطة إن أحد العاملين الطبيين أصيب بجروح خطيرة، ولم ترد تقارير عن إصابة أي شخص على الأرض بالقرب من موقع تحطم الطائرة.



يذكر أنه يجب استكمال عمليات زرع القلب في غضون أربع ساعات من استئصال العضو، حيث لا يمكن الحفاظ عليه لفترة طويلة.