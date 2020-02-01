ارتفاع عدد المصابين .. آخر تطورات كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 259 حالة وفاة و11821 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن 1795 مريضًا في حالة حرجة، و17988 شخصًا يشتبه بإصابتهم بالفيروس بنهاية يوم الجمعة، فيما خرج 243 شخصًا من المستشفى بعد شفائهم.



أوضحت اللجنة أنه يمكن للمصابين الخروج عند تخفيف الأعراض، على أن تبقى درجة حرارة الجسم في المعدل الطبيعي لمدة ثلاثة أيام على الأقل، ويظهر اختبار الحمض النووي نتيجة سلبية مرتين.

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شهد يوم الجمعة تسجيل 2102 حالة إصابة مؤكدة جديدة، و5019 حالة يشتبه فيها إلى جانب 46

وفاة، بواقع 45 في مقاطعة هوبي، وواحدة في بلدية تشونغتشينغ.



وأضافت اللجنة أنه تم وضع 136987 شخصًا ممن كانوا على اتصال وثيق مع المرضى تحت المراقبة الطبية بينهم 6509 خرجوا من دائرة المراقبة الطبية يوم الجمعة.



وأشارت إلى أنه بنهاية يوم أمس، تم تأكيد 13 حالة إصابة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و7 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و10 حالات في تايوان.