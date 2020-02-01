الصين منتقدة تصريحات أمريكا حول كورونا : غير ودية

انتقدت الصين بشدة ما وصفته بـ "التصريحات الأمريكية غير الودية" التي صدرت في وقت تخوض فيه الصين حربا ضد تفشي فيروس كورونا الجديد، معتبرة أن ما فعله الجانب الأمريكي "لم يدل بأي حال من الأحوال على نوايا طيبةوفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم، تعليقا على تصريحات وزير التجارة الأمريكي بأن الفيروس قد يساعد في استعادة الولايات المتحدة فرص العمل، وإصدار وزارة الخارجية

الأمريكية إشعارا برفع مستوى التحذير بشأن السفر إلى الصين إلى أعلى درجة، ما يماثل المستوى الذي تطبقه حاليا بشأن كل من العراق وأفغانستان.



وقالت يينغ إن "الشعب الصيني نهض بأكمله لمحاربة الوباء، وإن الحكومة الصينية، في سلوك من الانفتاح والشفافية وحس المسؤولية الرفيع، تواصل إحاطة المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة، بتطورات الأمر في الوقت المناسب، وتتشارك معه البيانات ذات الصلة".

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وأضافت :"الصديق وقت الضيق. والكثير من دول العالم قدمت الدعم للصين بمختلف الوسائل.. على النقيض تماما من ذلك، كانت تصرفات وتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين منافية للحقيقة وأيضا غير لائقة".



وتابعت إنه "في اللحظة التي أوصت فيها منظمة الصحة العالمية بعدم فرض قيود على السفر إلى الصين، سارعت الولايات المتحدة إلى السير في الاتجاه المعاكس، ما لم يكن قطعا دلالة على نوايا طيبة.



وأكدت يينغ أن "الصين واثقة تمام الثقة أنه في ظل القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني والقوة الهائلة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية والدعم القوي من المجتمع الدولي، فإن الشعب الصيني سيفوز في تلك المعركة بالتأكيد".