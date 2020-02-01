الصين تدعو مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على إفريقيا الوسطى

قال نائب المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" إنه يتعين على مجلس الأمن أن يرفع الحظر والعقوبات المفروضة على جمهورية أفريقيا الوسطى خلال وقت قريب وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف تاو -خلال كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية

اليوم- أن الوضع السياسي والأمني العام في جمهورية أفريقيا الوسطى يتحرك في اتجاه إيجابي، وأن الحكومة هناك ملتزمة بتنفيذ اتفاقية السلام السياسية، وأنها أحرزت تقدما إيجابيا في تطبيق المعايير الخاصة بتقييم حظر الأسلحة.



وتابع إن الصين تؤمن دوما بأن العقوبات ليست في حد ذاتها غاية وإنما وسيلة لمساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى في استعادة الاستقرار الوطني والنظام الاجتماعي الطبيعي خلال وقت قريب.



وحث تاو المجلس على رفع الحظر والعقوبات خلال وقت قريب، في ضوء الوضع القائم في جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك من أجل تعزيز قدراتها على حماية الأمن القومي، وتيسير تسوية قضيتها سياسيا.