قررت السلطات الأسترالية اليوم السبت عدم السماح لغير الأستراليين القادمين من الصين بالدخول إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت قناة ( الحرة) الإخبارية أنهذه التطورات جاءت في وقت أعلنت فيه الصين أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 259 حالة في البلاد بعد تسجيل 45 حالة وفاة بالفيروس في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في البلاد.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ العامة بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، الذي ظهر وتفشى بعدد من المدن الصينية، وانتقل بعد ذلك لـ22 دولة حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر باستثناء رعاياها .. أستراليا ترفض دخول القادمين من الصين خوفا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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