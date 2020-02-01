بريطانيا تسحب بعض دبلوماسييها من الصين بعد تفشي "كورونا"

قالت الحكومة البريطانية في بيان، اليوم السبت، إن بريطانيا قررت سحب بعض موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب فيروس كورونا.

وجاء في البيان أنه "اعتباراً من 31 يناير، سيتم سحب بعض الموظفين وذويهم من السفارة والقنصليات البريطانية في الصين. الموظفون الأساسيون اللازم وجودهم لمواصلة الأعمال المهمة سيبقون".

وأضاف: "في حالة ما تدهور الوضع أكثر من ذلك فإن قدرة السفارة والقنصليات البريطانية على تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين من داخل الصين ربما تكون محدودة".

اقرأ أيضاً...ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 259

وكانت متحدثة باسم السفارة الأميركية في الصين نقلت عن وزارة الخارجية قولها إنها تطلب من أفراد أسر موظفي السفارة في الصين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً مغادرة الصين على الفور اعتباراً من 31 يناير.