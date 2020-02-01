القبض على رجل مشتبه بارتباطه بالقاعدة‎ في أمريكا

قال مسؤولون أمريكيون، يوم الجمعة، إن رجلا متهما بقتل ضابطي شرطة خلال قيادته جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في مدينة الفلوجة العراقية اعتقل في مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

وذكر بيان للسلطات القضائية في أريزونا أن علي يوسف أحمد النوري (42 عاما) مطلوب في العراق بتهمة قتل ضابطي الشرطة عمدا عام 2006.

وأوضح البيان أن قاضيا عراقيا أصدر مذكرة اعتقال بحق النوري وأن الحكومة العراقية وجهت لوزارة العدل الأمريكية طلبا بتسليمه.

وسعت وزارة العدل لإصدار أمر اعتقال بحق النوري ونُقل الرجل إلى مركز احتجاز في فينيكس يوم الخميس.

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وأضاف البيان أن النوري مثل أمام قاض اتحادي في فينيكس أمس الجمعة في إطار إجراءات لتسليمه إلى العراق.

وتقول الحكومة العراقية إن النوري كان زعيما لجماعة مرتبطة بالقاعدة في الفلوجة خططت لعمليات ضد الشرطة.

وأشار البيان إلى أن التفاصيل المذكورة في الشكوى العراقية هي اتهامات لم تثبت بعد في المحكمة.

وقال البيان إن تسليم النوري يحتاج إلى موافقة محكمة أمريكية وإن وزير الخارجية الأمريكي سيقرر بعدها ما إذا كان سيسلمه إلى العراق.

ولم يتسن بعد الاتصال بالنوري للتعقيب.