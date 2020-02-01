كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة ركاب إيرانية تخرج عن مسارها في مطار كرمانشاه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت طائرة إيرانية من طراز "إيرباص 319"، اليوم السبت، اضطراريًا في مطار كرمانشاه، بعد خروجها عن المدرج المخصص لها من دون وقوع إصابات، حسبما ذكرت وكالة أنباء التلفزيون الايراني.

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ونفذت الطائرة رحلة داخلية بين طهران وكرمانشاه، وأثناء الهبوط ومحاولة الطائرة دخول طريق الطائرات Taxiway انحرفت عدة أمتار ودخلت في أرض طينية قرب المدرج.

وبحسب التلفزيون الايراني، نزل جميع الركاب من الطائرة بسلام، موضحًا أن جسم الطائرة لم يتضرر، لكنها لا تتحرك حاليا.