كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلام يمني ساخرًا من حزب الإصلاح: "تركوا صنعاء وهربوا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الإعلامي الجنوبي، عادل اليافعي، حزب الإصلاح وسخر منطريقة تعامله مع الأزمات والمشكلات التي تعصف باليمن.

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وكتب اليافعي، تغريدة له على موقع تويتر، قال فيها إن حزب الإصلاح في صنعاء ومع بداية النكبة قال أن هناك مؤامرة عليه لتدميره وأطلق نشطاءه شعارهم الكبير "لن ننجر" وتركوا صنعاء وسلموا قوتهم وعتادهم وأموالهم وأهلهم وهربوا منها بليل .

وأضاف اليافعى: "واليوم كرروا المشهد في جبهات القتال ولا اعلم من ينتظرون لتحريرهم وهم الأقوى".