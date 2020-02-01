كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسحب بعض الموظفين من سفارتها وقنصلياتها بالصين بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة المملكة المتحدة، في بيان اليوم السبت، أن بريطانيا تسحب بعض الموظفين من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب فيروس كورونا.

وقالت في البيان: "اعتبارا من 31 يناير يتم سحب بعض الموظفين والمعالين من السفارة والقنصليات البريطانية من الصين. سيبقى الموظفون الأساسيون اللازمين لمواصلة العمل الحاسم"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضافت: "في حالة استمرار تدهور الوضع، فإن قدرة السفارة والقنصليات البريطانية على تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين من داخل الصين قد تكون محدودة".

وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية: "اعتبارًا من 31 يناير، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تطلب من أفراد أسر موظفي السفارة في الصين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا مغادرة الصين على الفور".

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وقد ارتفع عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في الصين، إلى 259 حالة بعد تسجيل 45 حالة وفاة بالفيروس في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في البلاد، حسبما أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت.

ويواصل عدد الإصابات المؤكّدة في المقاطعة ارتفاعه بخطى ثابتة إذ أصبح 11,791 إصابة، وفقًا لجنة الصحّة بالمقاطعة الواقعة في وسط البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية في أمريكا، إصابة سابعة بفيروس كورونا المستجد، تم اتخاذ إجراءات استثنائية تشمل منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين وفرض حجر صحّي لمدة تصل إلى 14 يوماً على المواطنين الأميركيين العائدين من مقاطعة خوبي، بؤرة الفيروس.