كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جيش مليشيا الحوثي" يكشف خيانة حزب الإصلاح في جبهة نهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم "جيش" مليشيا الحوثي يحي سريع، اليوم السبت، إن كثير من المناطق التي سيطر عليها حزب الإصلاح كانت خالية من مقاتلي الطرف الآخر، ما يعني أن المواقع التي يديرها حزب الإصلاح أخليت قبل تقدم المليشيا.

وكشف يحي سريع، عن خيانة الإصلاح في جبهة نهم شرقي صنعاء، والتي استعادتها المليشيا بشكل شبه كامل بعد مواجهات سريعة، مشيرًا إلى أن كثير من المواقع سقطت بعد مواجهات محدودة وسريعة استخدمت فيها المليشيا أسلحة خفيفة ومتوسطة والهاونات الصغيرة.

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وأكد يحي سريع، أن المعلومات أن كثيرا من الجنود مجرد أسماء في كشوفات الإصلاح ولا وجود لهم على الأرض.

وكانت المليشيا قد ادعت أنها قتلت وجرحت وأسرت نحو 3500 من القوات الحكومية في الجبهة.