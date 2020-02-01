كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تندد بتعديات واستفزازات تركيا في شرق المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعزيز الوجود البحري للقوات الفرنسية قريباً هناك، لـ"ضمان أمن منطقة استراتيجية لأوروبا".

وأرسلت فرنسا، حاملة الطائرات شارل ديجول الى شرق المتوسط، الذي تحول إلى بؤرة توتر محتملة بين عدة دول في المنطقة، منددة بـ"تعديات واستفزازات" أنقرة في شرق المتوسط، أين تؤجج عمليات التنقيب عن النفط والغاز التوتر بين تركيا واليونان، بما يشمل أيضاً إسرائيل، ولبنان، ومصر، وقبرص.

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وقد وصلت حاملة الطائرات شارل ديجول إلى شرق المتوسط الخميس، رسمياً في مهمة دعم عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق.

وكانت الحاملة الفرنسية، قد رصدت فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية، تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة إلى طرابلس.

واستنكر إيمانويل ماكرون مجدداً التدخل التركي في النزاع الليبي في "انتهاك صريح" لتعهدات أنقرة في مؤتمر برلين الدولي في 19 يناير(كانون الثاني) الجاري.