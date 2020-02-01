كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرائق الغابات بأستراليا.. تحذيرات لبعض السكان: الوقت قد فات للإجلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زادت درجات الحرارة المرتفعة والرياح الشديدة من حرائق الغابات في أستراليا التي لا يمكن التنبؤ بها بالقرب من العاصمة، اليوم السبت، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع الرئيسي وأثار تحذيرات لبعض السكان من أن الوقت قد فات للإجلاء.

وحسبما أوردت وكالة "{ويترز"، تحولت السماء على طول طريق مونارو السريع في إقليم العاصمة الأسترالية إلى اللون البرتقالي - الأحمر، حيث ارتفع حجم الحريق غير المنضبط إلى أكثر من 35000 هكتار (74000 فدان).

وقالت مفوضة وكالة خدمات الطوارئ في إقليم العاصمة الأسترالية، جورجينا ويلان، في مؤتمر صحفي متلفز في كانبرا: "إن المشكلة التي نواجهها فيما يتعلق بنشاط النار هي أن الحريق نفسه يولد نمطًا خاصًا به للطقس، وهذا بالإضافة إلى اتجاه الرياح، هو ما يدفع هذه الكثافة في النار".

ووفقًا لـ"رويترز"، أعلن إقليم كانبرا، موطن عاصمة البلاد، حالة الطوارئ يوم الجمعة تحسبا للظروف الحارة والرياح الشديدة التي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع. وهذه هي أول حالة طوارئ معلنة في المنطقة منذ عام 2003 عندما قتل أربعة أشخاص وتدمير حوالي 500 منزل في حرائق الغابات.

كان هناك حريق كبير آخر غير متحكم فيه كان يحترق جنوبًا قليلاً في منطقة مونوي مونرو بولاية نيو ساوث ويلز، وهي نفس منطقة جبال الألب حيث تحطمت ناقلة جوية في 22 يناير مما أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الإطفاء الأمريكيين.

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من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في عدة أجزاء من كل من نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية، اليوم السبت، مما دفع تحذيرات واسعة النطاق للناس ليكونوا في حالة تأهب لخطر الحريق المحتمل.

تم إحراق أكثر من 60 حريقًا في نيو ساوث ويلز ، وأصدر ثلثها حريقًا وأصدر المسؤولون تحذيرات من مستوى الطوارئ لمدة خمسة في جنوب الولاية.

كان حوالي 20 حريقًا مشتعلًا في ولاية فيكتوريا، وواحد في مستوى الطوارئ. وبعيدًا عن أماكن الإطفاء، كان من المتوقع هطول أمطار غزيرة، مع تحذير السلطات من "فيضانات مفاجئة خطيرة ومهددة للحياة".

وقال أندرو كريس، مفوض إدارة الطوارئ في فيكتوريا، اليوم السبت: "عندما يتعلق الأمر بالطقس، فهي في الحقيقة حكاية دولتين".

أسفر موسم حرائق الغابات المدمر الذي طال أمده في أستراليا عن مقتل 33 شخصًا ونحو مليار حيوان أليف منذ سبتمبر. تم تدمير حوالي 2500 منزل وتم هدم أكثر من 11.7 مليون هكتار (117000 كم مربع) من الأراضي الجافة الجافة.