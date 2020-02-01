كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمزيق العلم التركي داخل البرلمان الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مزق نائب يوناني في البرلمان الأوروبي، خلال نقاش حول المهاجرين في الجزر اليونانية، العلم التركي خلال جلسة برلمانية، منددةً بتصرف "عنصري" من شأنه تصعيد التوتر بين أنقرة وبروكسل.

وانتقد النائب الأوروبي المستقل يوانيس لاغوس، تركيا قبل أن يرفع ورقة عليها صورة للعلم التركي، ويمزقها قائلًا: "لا تحرصون إلا على مجاملة تركيا، التي أغرقتنا بعدد لا حصر له من المهاجرين. والعلم التركي علم ملطخ بالدم. الشيء الوحيد الذي يجب فعله هو أن نقول إلى الخارج، أيها الأتراك".

Advertisements

وارتفع التوتر بين تركيا والدول الأوروبية خاصةً اليونان على خلفية مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مياه جزيرة قبرص.

وكان الاتحاد الأوروبي، ندد دائماً بتنقيب أنقرة في شرق المتوسط، ويعتبره "غير قانوني".