كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشيوخ" الأمريكي يحدد التصويت النهائي ضد "ترامب" الأربعاء القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مجلس الشيوخ الأمريكى التصويت النهائى ضد دونالد ترامب يوم الاربعاء القادم الساعة 4:00 مساء. التوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش).

وكما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أراد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أن يدلي مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بشهادته بعد تسرب مخطوطة غير منشورة لكتابه المقبل، وقال، إن "ترامب" أمره بالمساعدة في الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسها الرئاسي الديمقراطي ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وكذلك ابنه هانتر بايدن.

توقفت المحاكمة بعد ظهر يوم الجمعة بعد نشوب خلاف داخلي للحزب الجمهوري حول كيفية إنهاء الإجراءات. ورد أن رد ما يسمى بالجمهوريين المعتدلين أخرجوا خطة ماكونيل لتبرئة "ترامب" في وقت متأخر من يوم الجمعة أو في وقت مبكر من اليوم السبت بعد جولة من الأصوات على الاعتراضات الإجرائية الديمقراطية.

وقال مايك براون للصحفيين بعد التصويت: "كان هناك بعض النقاش المحموم. أجل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في نهاية المطاف التصويت النهائي على مواد المساءلة ضد ترامب حتى الاربعاء 5 فبراير. وقال براون إنهم يأملون في الحصول على التصويت النهائي على مواد المساءلة الأسبوع المقبل".

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القصة القائلة بإن "ترامب" يزعم أنه كان لديه تعويض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتبادل المساعدات من أجل التحقيق مع بايدن هو أساس المحاولات الديمقراطية لإقالة الرئيس من منصبه.

نفى "ترامب" ارتكاب أي خطأ، وقال، مرارًا وتكرارًا، إن الإقالة هي مجرد خدعة تنوي إقالته من منصبه من أجل عكس نتائج الانتخابات الرئاسية 2016.

اعترف جو بايدن بأنه بصفته نائب الرئيس الأمريكي هدد بحجب حوالي 1 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ما لم ترفض الأمة، مدعيًا: "كان يحقق في شركة توظف ابنه هانتر".