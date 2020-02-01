كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا كورونا في الصين إلى 259 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في الصين، إلى 259 حالة بعد تسجيل 45 حالة وفاة بالفيروس في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في البلاد، حسبما أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت.

ويواصل عدد الإصابات المؤكّدة في المقاطعة ارتفاعه بخطى ثابتة إذ أصبح 11,791 إصابة، وفقًا لجنة الصحّة بالمقاطعة الواقعة في وسط البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية في أمريكا، إصابة سابعة بفيروس كورونا المستجد، تم اتخاذ إجراءات استثنائية تشمل منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين وفرض حجر صحّي لمدة تصل إلى 14 يوماً على المواطنين الأميركيين العائدين من مقاطعة خوبي، بؤرة الفيروس.

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وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال وزير الصحة أليكس عازار، إنّه اعتباراً من الساعة العاشرة من ليل الأحد بتوقيت غرينيتش سيمنع على كل مواطن أجنبي كان في الصين خلال الأيام الـ14 الماضية من دخول الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن المركز الوطني للأحياء الدقيقة أكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.

وكان المريض ضمن مجموعة من خمسة أفراد خضعوا للمتابعة والعزل بعد اكتشاف مخالطتهم لرجل ألماني مصاب بالفيروس، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.