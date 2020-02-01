كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: مجيء الصين إلى أوكرانيا يشكل تحديا كبيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الوجود الصيني يعيق "البزنس" الأمريكي عن دخول أوكرانيا.

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وأضاف بومبيو، في تصريحات صحفية: "مجيء الصين إلى أوكرانيا" يشكل تحديا كبيرا لأن بكين تفعل أشياء لا تفيد الشعب الأوكراني".

وتابع:"إن البزنس الأمريكي يريد أن يأتي إلى هنا ويستثمر ويجب أن نتأكد من توفر إمكانيات ليفعلوا ذلك"، مضيفًا أنه ناقش هذه الأمور مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.